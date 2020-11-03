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بدء فرز أصوات المقترعين بالتصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية
أكثر من 100 مليون أدلوا بأصواتهم قبل اليوم الثلاثاء
متابعات الخليج 365 - متابعة
بدأت بعض الولايات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بفرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية، مع اقتراب ساعة الحسم.
وبدأ فرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية في كل من: فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا.
وكان أكثر من 100 مليون أمريكي قد أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الثلاثاء، وفق آخر تعداد لـ”يو إس إيلكشن بروجكت”.
وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيًّا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميًّا، الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المائة من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك، يكون التصويت المبكر قد سجل رقمًا قياسيًّا هذا العام بسبب وباء كوفيد-19، بحسب “سكاي نيوز”.
ومن ناحية أخرى، اكتملت عملية فتح مراكز الاقتراع في مختلف الولايات الأمريكية في الانتخابات الأمريكية باستثناء ولاية أوريغون الغربية.
وتعتبر ولاية أوريغون الولاية الوحيدة التي لا تعتمد التصويت المباشر، بل التصويت عبر البريد.
وبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية هاواي وهي الأخيرة التي فتحت مراكز الاقتراع بين الولايات الخمسين.
يذكر أن نحو 240 مليون أمريكي مسجلون للتصويت في الانتخابات الأمريكية الرئاسية 2020.
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