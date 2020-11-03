فيديو.. هذه الولاية ستحسم الرئيس القادم لأمريكا

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

قدمت مراسلة قناة الغد من بنسلفانيا، كنانة الشريف، معلومات مهمة حول الولاية، ودورها في تحديد الرئيس القادم للولايات المتحدة، ما بين الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ونظيره الديمقراطي جو بايدن.

وقالت الشريف: إن هذه الولاية لها ثقل بنسبة 31% في تحديد الرئيس الفائز بهذه الانتخابات، حيث يعول عليها ترامب بنسبة 84%، بينما يحتاجها بايدن بنسبة 96%، وذلك بحسب التحليلات الانتخابية.

وأوضحت أن ترامب يعتمد على الولايات الأخرى التي فاز بها في عام 2016، لكنه ما زال يحتاج إلى بنسلفانيا، والأمر نفسه لـ”بايدن”، حيث تعتبر هذه الولاية “حجر الزاوية” في تحديد الرئيس القادم للولايات المتحدة.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه شعورًا جيدًا للغاية، حيال فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف ترامب أن التجمعات الانتخابية كانت ضخمة، متوقعًا أن تترجم إلى أصوات كثيرة لصالحه.

وأشار إلى أنه يحقق فوزًا كبيرًا في تكساس وفلوريدا وأريزونا وكارولاينا الشمالية وبنسيلفانيا وغيرها، معتبرًا التأخر في فرز ملايين الأصوات التي أرسلت عبر البريد أمرًا خطيرًا، على حد وصفه.



شارك الخبر







