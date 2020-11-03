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ناقشت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مساء اليوم كتاب "حياتي بين المستشفيات" للدكتور عبد الرحمن المطرفي، أستاذ علم الأدوية في كلية الطب بجامعة الملك سعود سابقًا، حيث أدار اللقاء الدكتور فهد العليان، ضمن برامج مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الثقافية، والذي ينقل عن بعد عبر حسابات المكتبة.
واشتمل اللقاء، الذي يأتي ضمن تعزيز الصِّلة بالكتاب الذي تقدمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، على عددٍ من المحاور؛ حيث تطرق المؤلف لحياته التعليمية في مراحله الأولى، بالإضافة إلى الحياة الاجتماعية وكفاحه في الثمانينات الهجرية، ودراسته الجامعية في كلية الصيدلة، وبعد ذلك ابتعاثه إلى بريطانيا.
وتطرق الحديث إلى النقلة العمرانية والتطور في مدينة الرياض خلال فترة وجيزة، إضافة إلى ما شهدته المملكة من تقدم علمي وتعليمي، وذلك ضمن سلسلة فعاليات "ملتقى كتاب الشهر"، في سياق برامج المكتبة المتنوعة التي تلتقي أهدافها في تجديد صلات المقروئية بالكتاب.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 09:57 PM
تطرق للحديث عن النقلة العمرانية والتطور في مدينة الرياض خلال فترة وجيزة"المطرفي" يسرد قصة "حياتي بين المستشفيات" في "عبدالعزيز العامة"
ناقشت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مساء اليوم كتاب "حياتي بين المستشفيات" للدكتور عبد الرحمن المطرفي، أستاذ علم الأدوية في كلية الطب بجامعة الملك سعود سابقًا، حيث أدار اللقاء الدكتور فهد العليان، ضمن برامج مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الثقافية، والذي ينقل عن بعد عبر حسابات المكتبة.
واشتمل اللقاء، الذي يأتي ضمن تعزيز الصِّلة بالكتاب الذي تقدمه مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، على عددٍ من المحاور؛ حيث تطرق المؤلف لحياته التعليمية في مراحله الأولى، بالإضافة إلى الحياة الاجتماعية وكفاحه في الثمانينات الهجرية، ودراسته الجامعية في كلية الصيدلة، وبعد ذلك ابتعاثه إلى بريطانيا.
وتطرق الحديث إلى النقلة العمرانية والتطور في مدينة الرياض خلال فترة وجيزة، إضافة إلى ما شهدته المملكة من تقدم علمي وتعليمي، وذلك ضمن سلسلة فعاليات "ملتقى كتاب الشهر"، في سياق برامج المكتبة المتنوعة التي تلتقي أهدافها في تجديد صلات المقروئية بالكتاب.
، "المطرفي" يسرد قصة "حياتي بين المستشفيات" في "عبدالعزيز العامة" ،
المصدر : الخليج 365
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