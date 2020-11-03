، بأكثر من ألف شتلة .. "الرويس" يدشِّن مُبادَرة لنجعلها خضراء في "رنية" ،

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دشّن محافظ رنية خالد بن حسن الرويس، انطلاق حملة التشجير بالمحافظة تحت شعار (لنجعلها خضراء) بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية وبحضور عددٍ من رؤساء الإدارات الحكومية والإعلاميين والمواطنين وتمت زراعة أكثر من ١٠٠٠ شتلة.
حيث قام المحافظ بغرس أول شتلة إيذانًا بانطلاق المبادرة لعملية التشجير كما سيتم غرس عددٍ من الشتلات حول المساجد وريها باستخدام المياه الرمادية بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد وحول مستشفى رنية العام ومراكز الرعاية الصحية بالتعاون، مع إدارة المستشفى، بالإضافة إلى زراعة عددٍ من الشتلات في شوارع البلدية داخل المحافظة وخارجها بالتعاون مع البلدية وتوزيع عددٍ من الشتلات على المواطنين (لنجعلها خضراء).
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن حملة التشجير تهدف إلى حماية البيئة، والحد من التلوث، واستعادة الغطاء النباتي والإسهام في تحسين جودة الحياة، وستشمل الحملة جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأشار المهندس الغامدي إلى أن الحملة تأتي لإرساء ثقافة الاهتمام بالبيئة ونشر الوعي البيئي والصحي في المجتمع وأهمية التشجير للوطن، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع، وضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات ومكافحة التصحر وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث.
ومن جهة أخرى، أكد مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس محمد بن سعد السبيعي أن هذه المبادرة تأتي متوافقة مع أهداف الرؤية والتي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية ووجود الحياة ورفاهية المجتمع وضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات.
وبيّن المهندس "السبيعي" أن من فوائد زراعة الشجرة مكافحة التصحر، وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من الملوثات الضارة والحفاظ على جماليات البيئة بشكل عام.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 09:56 PM
بحضور عددٍ من رؤساء الإدارات الحكومية والإعلاميين والمواطنينبأكثر من ألف شتلة .. "الرويس" يدشِّن مُبادَرة لنجعلها خضراء في "رنية"
دشّن محافظ رنية خالد بن حسن الرويس، انطلاق حملة التشجير بالمحافظة تحت شعار (لنجعلها خضراء) بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رنية وبحضور عددٍ من رؤساء الإدارات الحكومية والإعلاميين والمواطنين وتمت زراعة أكثر من ١٠٠٠ شتلة.
حيث قام المحافظ بغرس أول شتلة إيذانًا بانطلاق المبادرة لعملية التشجير كما سيتم غرس عددٍ من الشتلات حول المساجد وريها باستخدام المياه الرمادية بالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد وحول مستشفى رنية العام ومراكز الرعاية الصحية بالتعاون، مع إدارة المستشفى، بالإضافة إلى زراعة عددٍ من الشتلات في شوارع البلدية داخل المحافظة وخارجها بالتعاون مع البلدية وتوزيع عددٍ من الشتلات على المواطنين (لنجعلها خضراء).
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن حملة التشجير تهدف إلى حماية البيئة، والحد من التلوث، واستعادة الغطاء النباتي والإسهام في تحسين جودة الحياة، وستشمل الحملة جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأشار المهندس الغامدي إلى أن الحملة تأتي لإرساء ثقافة الاهتمام بالبيئة ونشر الوعي البيئي والصحي في المجتمع وأهمية التشجير للوطن، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وجودة الحياة ورفاهية المجتمع، وضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات ومكافحة التصحر وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من التلوث.
ومن جهة أخرى، أكد مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس محمد بن سعد السبيعي أن هذه المبادرة تأتي متوافقة مع أهداف الرؤية والتي تتضمن المحافظة على البيئة والثروات الطبيعية ووجود الحياة ورفاهية المجتمع وضمن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات.
وبيّن المهندس "السبيعي" أن من فوائد زراعة الشجرة مكافحة التصحر، وإعادة الغطاء النباتي بالمملكة والحد من الملوثات الضارة والحفاظ على جماليات البيئة بشكل عام.
، بأكثر من ألف شتلة .. "الرويس" يدشِّن مُبادَرة لنجعلها خضراء في "رنية" ،
المصدر : الخليج 365
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