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أفادت السلطات الصحية الفرنسية اليوم (الثلاثاء) بتسجيل 36330 إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهو أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 52518 حالة أمس، لكن عدد الوفيات اليومي البالغ 854 المرتبط بالمرض هو الأعلى منذ 15 أبريل.
وأوضحت وزارة الصحة أن هذا العدد ضعف عدد الوفيات أمس البالغ 416، وفقاً لـ "رويترز".
وأضافت أن العدد الإجمالي للقتلى الآن بلغ 38289.
وبينت الوزارة أن العدد التراكمي للإصابات الآن ارتفع إلى 1502.763 ، وهو خامس أعلى معدل في العالم.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 09:54 PM
إجمالي الحالات يرتفع إلى 38289أعلى معدل منذ 15 أبريل .. "كورونا" يقتل 854 فرنسياً في 24 ساعة
أفادت السلطات الصحية الفرنسية اليوم (الثلاثاء) بتسجيل 36330 إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهو أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 52518 حالة أمس، لكن عدد الوفيات اليومي البالغ 854 المرتبط بالمرض هو الأعلى منذ 15 أبريل.
وأوضحت وزارة الصحة أن هذا العدد ضعف عدد الوفيات أمس البالغ 416، وفقاً لـ "رويترز".
وأضافت أن العدد الإجمالي للقتلى الآن بلغ 38289.
وبينت الوزارة أن العدد التراكمي للإصابات الآن ارتفع إلى 1502.763 ، وهو خامس أعلى معدل في العالم.
، أعلى معدل منذ 15 أبريل .. "كورونا" يقتل 854 فرنسياً في 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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