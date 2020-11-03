، أهداف قوميز وأيمن وقودوين .. الأجمل في جولة رئاسة العشرين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
اختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أجمل ثلاثة أهداف سجلت في مباريات الجولة الثالثة (رئاسة العشرين ) من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووقع اختيار اللجنة الفنية التي تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير على أهداف كل من الأسترالي كريج قودوين لاعب أبها والفرنسي بافيتيمبي قوميز مهاجم الهلال وأيـمـن يحيى لاعب النصر.
والأهداف الثلاثة جاءت بطرق مختلفة منها ما سجل من تسديدة قوية أو جملة تكتيكية أو من حركة فنية، فهدف الأسترالي جاء من تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء عجز حارس الاتفاق رايس مبولحي عن التصدي لها ، أما هدف اللاعب الشاب أيمن يحيى فقد سجل بمنتهى الذكاء والروعة سواء من ممرر الكرة الأرجنتيني بيتي مارتنيز أو من مسجل الهدف.
وهدف النجم الفرنسي لا يقل روعة عن سابقيه إذ سجل من هجمة مثالية نفذها لاعبو الهلال تبادلوا خلالها المراكز والتمرير قبل أن تصل الكرة أمام مسجل الهدف الذي وضع الكرة بكل حرفية وثقة داخل شباك فريق ضمك.
أهداف قوميز وأيمن وقودوين .. الأجمل في جولة رئاسة العشرينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-03
اختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أجمل ثلاثة أهداف سجلت في مباريات الجولة الثالثة (رئاسة العشرين ) من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووقع اختيار اللجنة الفنية التي تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير على أهداف كل من الأسترالي كريج قودوين لاعب أبها والفرنسي بافيتيمبي قوميز مهاجم الهلال وأيـمـن يحيى لاعب النصر.
والأهداف الثلاثة جاءت بطرق مختلفة منها ما سجل من تسديدة قوية أو جملة تكتيكية أو من حركة فنية، فهدف الأسترالي جاء من تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء عجز حارس الاتفاق رايس مبولحي عن التصدي لها ، أما هدف اللاعب الشاب أيمن يحيى فقد سجل بمنتهى الذكاء والروعة سواء من ممرر الكرة الأرجنتيني بيتي مارتنيز أو من مسجل الهدف.
وهدف النجم الفرنسي لا يقل روعة عن سابقيه إذ سجل من هجمة مثالية نفذها لاعبو الهلال تبادلوا خلالها المراكز والتمرير قبل أن تصل الكرة أمام مسجل الهدف الذي وضع الكرة بكل حرفية وثقة داخل شباك فريق ضمك.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:38 PM
الأفضلية للثلاثي النصر والهلال وأبها
اختارت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أجمل ثلاثة أهداف سجلت في مباريات الجولة الثالثة (رئاسة العشرين ) من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ووقع اختيار اللجنة الفنية التي تضم كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير على أهداف كل من الأسترالي كريج قودوين لاعب أبها والفرنسي بافيتيمبي قوميز مهاجم الهلال وأيـمـن يحيى لاعب النصر.
والأهداف الثلاثة جاءت بطرق مختلفة منها ما سجل من تسديدة قوية أو جملة تكتيكية أو من حركة فنية، فهدف الأسترالي جاء من تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء عجز حارس الاتفاق رايس مبولحي عن التصدي لها ، أما هدف اللاعب الشاب أيمن يحيى فقد سجل بمنتهى الذكاء والروعة سواء من ممرر الكرة الأرجنتيني بيتي مارتنيز أو من مسجل الهدف.
وهدف النجم الفرنسي لا يقل روعة عن سابقيه إذ سجل من هجمة مثالية نفذها لاعبو الهلال تبادلوا خلالها المراكز والتمرير قبل أن تصل الكرة أمام مسجل الهدف الذي وضع الكرة بكل حرفية وثقة داخل شباك فريق ضمك.
، أهداف قوميز وأيمن وقودوين .. الأجمل في جولة رئاسة العشرين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر أهداف قوميز وأيمن وقودوين .. الأجمل في جولة رئاسة العشرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.