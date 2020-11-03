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ينفق المرشحون للانتخابات الرئاسية الأمريكية مبالغ طائلة على حملاتهم الانتخابية، في بلد ضخم يسعى فيه كل مرشح إلى تكثيف دعايته السياسية لإقناع أكبر عدد من الناخبين.
وبحسب "فرانس 24"، بلغت تكلفة حملة كل من دونالد ترامب وجو بايدن حوالي 1.3 مليار يورو.
وتعد هذه الأرقام خيالية إذا ما تمت مقارنتها مع دول ديمقراطية أخرى كفرنسا مثلا، حيث قدرت كلفة حملة الرئيس إيمانويل ماكرون بـ16 مليون يورو.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 09:41 PM
سعى كل منهما إلى تكثيف دعايته السياسيةرقم خيالي .. كم تكلفة الحملة الانتخابية لـ "ترامب" و"بايدن"؟
ينفق المرشحون للانتخابات الرئاسية الأمريكية مبالغ طائلة على حملاتهم الانتخابية، في بلد ضخم يسعى فيه كل مرشح إلى تكثيف دعايته السياسية لإقناع أكبر عدد من الناخبين.
وبحسب "فرانس 24"، بلغت تكلفة حملة كل من دونالد ترامب وجو بايدن حوالي 1.3 مليار يورو.
وتعد هذه الأرقام خيالية إذا ما تمت مقارنتها مع دول ديمقراطية أخرى كفرنسا مثلا، حيث قدرت كلفة حملة الرئيس إيمانويل ماكرون بـ16 مليون يورو.
، رقم خيالي .. كم تكلفة الحملة الانتخابية لـ "ترامب" و"بايدن"؟ ،
المصدر : الخليج 365
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