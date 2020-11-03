، مدير «تعليم ألمع» يدشن مشروع «ساعة مدرستي» ،

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دشن مدير تعليم رجال ألمع الدكتور أحمد بن خضران العُمري بمكتبه مشروع «ساعة مدرستي» والذي يهدف إلى المتابعة الدورية من قبل مدير التعليم والقيادات التعليمية للحصص الدراسية عبر منصة مدرستي الرقمية للاطلاع على سير العملية التعليمية في كافة مدارس المحافظة.
وقال مدير التعليم إن هذا المشروع من المبادرات والمشاريع والبرامج التي تطلقها إدارة التعليم يأتي مواكبةً لتطلعات وآمال وزارة التعليم لدعم عمليتي التعليم والتعلم عن بُعد، مؤكداً بأن زياراتهم لمنصة مدرستي سيكون شبه يومي بإذن الله للتعرف أكثر على الأداءات الموجودة في المدارس للمعلمين والمعلمات والاستماع للآراء والملحوظات والاطمئنان على مسيرة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالإضافة للزيارات الميدانية التي سيكون في ضوئها تغذية راجعة وفق نتائج المشروع التي ستظهر بين فترة وأخرى.
كما استعرض "العُمري" مع المساعد المدرسي والمستشار التعليمي ورئيس الإشراف التربوي ورئيس الإعلام والاتصال عبر الشاشة التفاعلية التقارير الدورية والإحصاءات لسير منصة مدرستي، مشيداً بما تحقق خلال الفترة الماضية وماهو معد للمرحلة المقبلة تبعاً للخطط والدراسات المقدمة من الأقسام والإدارات ذات العلاقة بمنصة مدرستي.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 09:37 PM
يستهدف المتابعة الدورية للحصص الدراسيةمدير «تعليم ألمع» يدشن مشروع «ساعة مدرستي»
دشن مدير تعليم رجال ألمع الدكتور أحمد بن خضران العُمري بمكتبه مشروع «ساعة مدرستي» والذي يهدف إلى المتابعة الدورية من قبل مدير التعليم والقيادات التعليمية للحصص الدراسية عبر منصة مدرستي الرقمية للاطلاع على سير العملية التعليمية في كافة مدارس المحافظة.
وقال مدير التعليم إن هذا المشروع من المبادرات والمشاريع والبرامج التي تطلقها إدارة التعليم يأتي مواكبةً لتطلعات وآمال وزارة التعليم لدعم عمليتي التعليم والتعلم عن بُعد، مؤكداً بأن زياراتهم لمنصة مدرستي سيكون شبه يومي بإذن الله للتعرف أكثر على الأداءات الموجودة في المدارس للمعلمين والمعلمات والاستماع للآراء والملحوظات والاطمئنان على مسيرة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالإضافة للزيارات الميدانية التي سيكون في ضوئها تغذية راجعة وفق نتائج المشروع التي ستظهر بين فترة وأخرى.
كما استعرض "العُمري" مع المساعد المدرسي والمستشار التعليمي ورئيس الإشراف التربوي ورئيس الإعلام والاتصال عبر الشاشة التفاعلية التقارير الدورية والإحصاءات لسير منصة مدرستي، مشيداً بما تحقق خلال الفترة الماضية وماهو معد للمرحلة المقبلة تبعاً للخطط والدراسات المقدمة من الأقسام والإدارات ذات العلاقة بمنصة مدرستي.
، مدير «تعليم ألمع» يدشن مشروع «ساعة مدرستي» ،
المصدر : الخليج 365
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