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أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس عبد المجيد تبون يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الرئاسة في بيان أن الفريق الطبي يُطمئن بأنّ الرئيس تبون يستجيب للعلاج وأن حالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي.
ويوجد الرئيس الجزائري بألمانيا منذ الأربعاء الماضي بأحد المستشفيات المتخصصة بعد نصيحة من فريقه الطبي، الذي كان يتابع حالته الصحية بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائر.
وكانت الرئاسة قد أعلنت السبت قبل الماضي إدخال الرئيس تبون المستشفى بعد إصابة عددٍ من مستشاريه بفيروس كورونا.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 09:32 PM
بعد 6 أيام من نقله إلى ألمانياالرئيس الجزائري يصاب بـ "كورونا".. وحالته الصحية تتحسن
أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس عبد المجيد تبون يواصل تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الرئاسة في بيان أن الفريق الطبي يُطمئن بأنّ الرئيس تبون يستجيب للعلاج وأن حالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي.
ويوجد الرئيس الجزائري بألمانيا منذ الأربعاء الماضي بأحد المستشفيات المتخصصة بعد نصيحة من فريقه الطبي، الذي كان يتابع حالته الصحية بالمستشفى العسكري بالعاصمة الجزائر.
وكانت الرئاسة قد أعلنت السبت قبل الماضي إدخال الرئيس تبون المستشفى بعد إصابة عددٍ من مستشاريه بفيروس كورونا.
، الرئيس الجزائري يصاب بـ "كورونا".. وحالته الصحية تتحسن ،
المصدر : الخليج 365
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