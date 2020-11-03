مؤشرات الانتخابات الأمريكية (خريطة تفاعلية)

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يترقب العالم نتائج الانتخابات الأمريكية، لمعرفة سيد البيت الأبيض، في ظل منافسة بين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن.

وتختلف الانتخابات الأمريكية، عن غالبية دول العالم، فلكل ولاية قواعدها الخاصة سواء في الاقتراع المباشر، أو التصويت المبكر أو عبر البريد أو الغيابي، كما تختلف المواعيد النهائية للنتائج وتعتمد على الولايات التي تسجل قوائمها أولاً.



وهناك ولايات يعتبرها الناخبون محسومة للرئيس ترامب، وولايات أخرى شبه محسومة لبايدن، وولايات متأرجحة بين الاثنين يحسمها إعلان النتائج.

وتلعب 12 ولاية أمريكية دورا هاما في تحديد مصير الانتخابات الرئاسية ومن سيكون الرئيس القادم، حيث تضم هذه الولايات 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

وهذه الولايات هي فلوريدا، وجورجيا، ونيوهامبشير، ونورث كارولاينا، وأوهايو، وميشيجان، وبنسلفانيا، وتكساس، وويسكونسن، ومينيسوتا، وأريزونا، ونيفادا، وأيوا.

وكانت ولايات مثل أركنساس وهاواي وأيداهو وفلوريدا وأوريجون وديلاوير ونيو هامبشاير وغيرها أعربت عن ثقتها في أنها ستعرف النتائج النهائية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، كما أكدت كولورادو أن 70 إلى 80% من الأصوات ستعد ليلة الانتخابات.



وإذا فاز جو بايدن أو دونالد ترامب بأغلبية ساحقة، فيجب أن يكون لدينا مؤشر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، لكن إذا كانت النتيجة قريبة، فسوف يستغرق الأمر بضعة أيام.

وتعطي الولايات المتأرجحة الرئيسية فكرة عن كيفية سير الانتخابات، فإذا فاز بايدن في ولايتي أريزونا وفلوريدا (اللتين ينبغي أن يعلنا اسم الفائز ليلة الانتخابات)، فمن المحتمل أنه يتجه لتحقيق الفوز.

وإذا فاز الرئيس ترامب في ولايتي أريزونا وفلوريدا، فهذا يشير إلى أن نتائج الانتخابات ستكون أقرب كثيرا.

وتمتلك ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من أصوات المجمع الانتخابي، تليها تكساس وفلوريدا ونيويورك. ومع ذلك، تُعرف كاليفورنيا بأنها تستغرق وقتًا طويلاً نسبيًا في كثير من الأحيان لإنهاء عد أصواتها، مع عدم وصول بعض الأصوات عبر البريد حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكان نحو مئة مليون أمريكي صوتوا مبكرا، شخصيا أو عبر البريد، لتجنب الازدحام في مكاتب الاقتراع وسط انتشار وباء كورونا منذ أسابيع.

ويتم اعتماد نتائج الانتخابات من قبل حكام الولايات في الفترة من منتصف نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020 يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي في ولاياتهم ويصوتون لاختيار الرئيس ونائب الرئيس عبر صناديق اقتراع منفصلة، ويلزم أي مرشح حصد 270 صوتا بالمجمع الانتخابي لتحقيق الأغلبية من بين 538 صوتا.



وفي 20 يناير/ كانون الثاني 2021، يؤدي الرئيس المنتخب، اليمن الدستورية ويصبح رئيسا لأمريكا.