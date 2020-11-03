إلغاء أكبر طرح في التاريخ.. سر إقصاء آنت جروب من بورصة شنغهاي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغت بورصة شنغهاي الصينية للأوراق المالية الثلاثاء الطرح العام الأولي لأسهم آنت جروب التابعة لمجموعة علي بابا الصينية.

القرار جاء بشكل غير متوقع وقبل يومين من الموعد المقرر لبدء تداول السهم، حيث كانت آنت جروب التي تدير أيضا خدمة الدفع الإلكتروني عبر الأجهزة المحمولة "علي باي" تعتزم طرح أسهمها للتداول في بورصتي شنغهاي وهونج كونج اعتبارا من يوم الخميس المقبل، في ظل توقعات بأن هذا الطرح كان سيصبح أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

وقالت إدارة بورصة شنغهاي للأوراق المالية إنه تم إلغاء الطرح بسبب تغييرات "في البيئة القانونية الرقابية"، وهو ما يعني أن آنت جروب لم تحقق شروط الإفصاح المطلوبة لتنفيذ الطرح العام الأولي.

كان جاك ما مؤسس علي بابا وغيره من كبار مسؤولي المجموعة وشركة آنت جروب قد حضروا أمس وفي خطوة غير معتادة اجتماعا مع ممثلي الأجهزة الرقابية والتنظيمية المالية مثل البنك المركزي الصيني وهيئة سوق المال، بعد تصريحات لجاك ما انتقد فيها هذه الأجهزة بدعوى أنها تخنق الابتكار.





كانت آنت جروب تعتزم تسجيل أسهمها في بورصتي هونج كونج وشنغهاي. وحددت الشركة سعر الطرح بـ 80 دولار هونج كونج للسهم في بورصة هونج كونج 68.8 يوان صيني للسهم في بورصة شنغهاي، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن ملف الطرح العام المقدم إلى هيئة سوق المال.

وذكرت التقارير أن شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الصينية آنت جروب كانت ستجمع حوالي 17.2 مليار دولار من خلال الطرح في بورصة شنغهاي ونفس المبلغ تقريبا من خلال الطرح في هونج كونج.

وكان من المنتظر أن تصل القيمة السوقية لشركة آنت جروب إلى 313 مليار دولار بمجرد بدء تداول سهمها في بورصة هونج كونج.