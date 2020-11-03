مكالمات زائفة كادت أن تعكر صفو الانتخابات الأمريكية

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

تلقى الناخبون الأمريكيون في العديد من الولايات الأمريكية مكالمات آلية غامضة تحثهم على البقاء في منازلهم يوم الانتخابات، وفقًا لمسؤولي الولايات والأحزاب.

وتجرى الانتخابات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونظيره الديمقراطي جو بايدن.

وبدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا بالانتخابات، في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.

مخاوف لم تتحقق:

وقال كريستوفر كريبس، المسؤول الكبير في وزارة الأمن الداخلي والذي أصبح أحد المتحدثين الحكوميين البارزين بشأن أمن الانتخابات: إنه قد يكون هناك أحداث أو أنشطة أو جهود أخرى للتدخل أو تقويض الثقة في هذا الحدث.

وتنتشر المخاوف من أن تسعى قوة أجنبية للتدخل في انتخابات 2020 منذ الانتخابات السابقة في عام 2016، عندما ألقى قراصنة روس عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني عبر الإنترنت للتأثير في المعترك الانتخابي.

لكن هذه المخاوف لم تتحقق حيث أدلى أكثر من 99 مليون أمريكي بأصواتهم في موجة غير مسبوقة من التصويت المبكر- في الطريق إلى 160 مليونًا توقعها الخبراء.

وفي حديثه إلى جانب كريبس، قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف: “ليس لدينا مؤشرات على أن جهة أجنبية نجحت في التنازل عن أي أصوات أو التلاعب بها في هذه الانتخابات”.

مكالمات زائفة:

وأفادت السلطات ومسؤولو الأحزاب في الولايات المتأرجحة بما في ذلك آيوا وبنسلفانيا وميتشيغان وفلوريدا عن ارتفاع في المكالمات الهاتفية الآلية التي تحذر الناخبين من الاقتراع لأسباب زائفة متنوعة.

وقالت المدعية العامة لولاية ميتشيجان دانا نيسيل على تويتر: “نتلقى تقارير عن مكالمات آلية متعددة تريد إثناء الشعب عن التصويت، ولكنها فشلت جميعها”.





شارك الخبر







