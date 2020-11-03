2020-11-03

فيديو.. طريقة إخفاء عدد المشتركين في سناب شات

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم ناشر المحتوى التقني والمهتم بالبرمجة والتطبيقات والأجهزة الذكية عبدالعزيز الرشيد طريقة إخفاء عدد المشتركين في سناب شات.

ونشر الرشيد عبر حسابه بـ سناب شات طريقة إخفاء عدد المشتركين، مستعرضًا الطريقة كما في الفيديو أعلاه.

وكشف تحديث السناب الجديد كذب وخداع العديد من مشاهير التواصل الاجتماعي الذين كانوا يزعمون أن لديهم ملايين المتابعين.

وأتاح تحديث السناب الجديد معرفة عدد الأشخاص المتابعين في السناب على طريقة موقع تويتر، وبالتالي ظهرت الأرقام الحقيقية لمتابعي العديد من مشاهير التواصل.

تحديث السناب الجديد:

ودشن المغردون وسمًا بعنوان مشاهير الفلس كشفوا فيه أكاذيب وخدع العديد من مدعي الشهرة الذين استغلوا فرصة عدم معرفة المتابعين في التحديثات السابقة ونشروا أرقامًا غير حقيقية عن متابعيهم.





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