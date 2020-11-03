2020-11-03

معلم يقدم لطلابه جوائز عن طريق مندوبي التوصيل على نفقته

متابعات الخليج 365 - الرياض

ابتكر معلم وسيلة تحفيزية بهدف تشجيع طلابه على التحصيل، من خلال تقديم جوائز قيمة لهم وإيصالها إلى منازلهم عن طريق مندوبي التوصيل.

وبحسب مقطع فيديو نشرته “الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، قال المعلم عبداللطيف الغضيه: إنه يتم توصيل هذه الهدايا لمنازل وبيوت أولياء الأمور من خلال مندوب توصيل يتم التنسيق معه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد المعلم أنه يقوم بهذا العمل على نفقته الخاصة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى؛ بهدف تشجيع الطلاب على التحصيل الدراسي.



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