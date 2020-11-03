ممثل السعودية في تحدي القراءة يصف تجربته لـ “المواطن”

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - الجوهرة سعد - الرياض

حصل الطالب عبدالله يحيى الشهري من تعليم منطقة نجران “ثانوية الأحنف بن قيس” على المركز الأول على مستوى المملكة في تحدي القراءة العربي، وانتقل إلى نهائيات تحدي القراءة العربي ليُمثل المملكة على مستوى العالم العربي في دورته الخامسة.

ما هو تحدي القراءة العربي ؟

ويعتبر تحدي القراءة العربي ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، بمشاركة 52 دولة عربية ليتم في ختامها اختيار أبطال التحدي على مستوى كل دولة.

وقال الطالب عبدالله يحيى الشهري المتأهل إلى نهائيات تحدي القراءة العربي لـ”متابعات الخليج 365“: إنّ تحدي القراءة العربي بدأ من المدرسة وأجواء الفصول الدراسية مرورًا إلى إدارة التعليم بمنطقة نجران لتنافس مع باقي الإدارات التعليمية في المملكة على لقب بطل القراءة العربي.

وتابع: وبحمد الله حصلت على المركز الأول في هذه المسابقة في دورتها الخامسة على مستوى المملكة، وصولًا إلى تمثيل بلادي في التصفيات النهائية، وكان ذلك بدعم وتحفيز والداي المستمر، وبمتابعة من معلمي المدرسة ومساعدتهم لي في انتقاء أفضل الكتب وقراءتها.

وأضاف الشهري: هذه المشاركة هي الثانية لي في تحدي القراءة العربي، ولكن لم تسنح الفرصة من قبل لتمثيل المملكة، مشيرًا إلى أنه شارك في المسابقة في دورتها الخامسة “عن بُعد” في ظل جائحة كورونا، لافتًا إلى أن من اعتاد على المشاركة في مثل هذه المسابقات الثقافية سيفتقد أجواء التنافس وطابع التعارف الذي يسبق تلك التصفيات.

أهداف تحدي القراءة العربي

ويهدف تحدي القراءة العربي، إلى إحداث نهضة تعليمية ومعرفية في الوطن العربي عبر ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال الصاعدة، وتكريس مفهوم القراءة والتعلم المستمر لدى شباب الوطن العربي وأبناء الجاليات العربية المقيمة خارج المنطقة العربية ومتعلمي العربية، ورفد المنظومة التعليمية بنشاط معرفي يعزز إمكانات الطلبة ويوسع مداركهم ويثري مخزونهم اللغوي، بما ينعكس على النهوض باللغة العربية كأداة للمساهمة في الإنتاج الفكري والمعرفي.

كما يهدف إلى تعزيز قيم الانفتاح الحضاري والتواصل مع الثقافات المختلفة لدى الأجيال الصاعدة، ويمكنها من تقديم مساهمات بنّاءة في المجال المعرفي الإنساني.

ويترقب العالم العربي نتائج التصفيات النهائية للإعلان عن بطل تحدي القراءة العربي لهذا العام في منتصف الشهر الجاري عبر تقنية الاتصال بالفيديو من قبل لجان مختصة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أعداد المشاركين في هذه الدورة التي سجلت 21 مليون طالب وطالبة من 14 دولة عربية و38 دولة أخرى حول العالم، يمثلون أكثر من 96 ألف مدرسة تحت إشراف أكثر من 134 ألف مشرف ومشرفة.



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