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شكرا لقرائتكم لقطات لـ المعتمرين في المرحلة الثالثة من عودة العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لقطات لـ المعتمرين في المرحلة الثالثة من عودة العمرة
تضمنت السماح لـ20,000 معتمر في اليوم الواحد
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
نشرت رئاسة شؤون الحرمين صورًا تبين المعتمرين في المرحلة الثالثة من عودة العمرة التدريجية، والتي تضمنت السماح لـ20 ألف معتمر في اليوم الواحد و60 ألف مصلٍّ.
وكان وزير الحج والعمرة، محمد صالح بن طاهر بنتن، قد أعلن في وقت سابق أن حجز العمرة متاح عبر تطبيق اعتمرنا حتى نهاية 2020، مشيرًا إلى أن مدة إقامة معتمري الخارج في المملكة 10 أيام.
وأولت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع انطلاق المرحلة الثالثة من عودة المعتمرين والمصلين عناية فائقة بسلامة ضيوف الرحمن من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما جهزت الرئاسة لراحة المعتمرين 600 عربة كهربائية، و5000 عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفًا، خاصة بالمعتمرين، تعقم بشكل مستمر قبل الاستخدام وبعده.
ومع بدء المرحلة الثالثة وصل المعتمرون إلى المسجد الحرام، وفق ما حدد بـ20 ألف معتمر يوميًّا، يستقبلون وفق الإجراءات المتخذة وعن طريق التصاريح المعتمدة في تطبيق اعتمرنا.
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