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فيديو.. زوجة ترامب تدلي بصوتها بدون كمامة في فلوريدا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أدلت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، بصوتها في الانتخابات الأمريكية بأحد مراكز الاقتراع في ولاية فلوريدا.
وأظهر مقطع فيديو ميلانيا ترامب وهي تدلي بصوتها في الانتخابات وهي لا ترتدي الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وكان ترامب قد أكد أن لديه شعورًا جيدًا للغاية، حيال فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن التجمعات الانتخابية كانت ضخمة، متوقعًا أن تترجم إلى أصوات كثيرة لصالحه.
وأشار إلى أنه يحقق فوزًا كبيرًا في تكساس وفلوريدا وأريزونا وكارولاينا الشمالية وبنسيلفانيا وغيرها، معتبرًا التأخر في فرز ملايين الأصوات التي أرسلت عبر البريد أمرًا خطيرًا على حد وصفه.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أدلى بصوته في الفترة التي سبقت موعد الانتخاب، وكذلك فعل المرشح الديمقراطي جو بايدن.
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