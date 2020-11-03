الانتخابات الأمريكية تبدأ بأرقام قياسية وسط تأمين من أي تدخلات خارجية

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - عمر رأفت - الرياض

بدأت الانتخابات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حيث يتنافس المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، مع نظيره الديمقراطي، جو بايدن.

وبدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات الرئاسية في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.

أرقام قياسية:

وتجاوزت أربع ولايات على الأقل، بما في ذلك ولاية تكساس، إجمالي إقبال المصوتين في الانتخابات العامة لعام 2016 قبل يوم الانتخابات، وفقًا لمشروع الانتخابات الأمريكية.

وتم بالفعل الإدلاء بأكثر من 9.7 مليون بطاقة اقتراع في الانتخابات العامة لعام 2020 في ولاية تكساس، التي تعد ساحة معركة رئيسية هذا العام، بزيادة 8.3 في المائة عن العام 2016. وفي الوقت نفسه، صوّت أكثر من 3.5 مليون شخص في ولاية واشنطن، بزيادة 5.4 في المائة.

وفي هاواي تم الإدلاء بحوالي 484000 بطاقة اقتراع، ما يمثل زيادة بنسبة 10.6 في المائة من الأصوات المدلى بها في انتخابات عام 2016. وتم الإدلاء بـ529 ألف بطاقة اقتراع في ولاية مونتانا، بزيادة 2.4 في المائة عن إجمالي إقبال الناخبين قبل أربع سنوات.

وفي الوقت نفسه، تجاوزت ثماني ولايات أخرى هي أوريغون ونيفادا وأريزونا ونيو مكسيكو وكولورادو وجورجيا وفلوريدا ونورث كارولينا، 90 بالمائة من إجمالي نسبة المشاركة في الانتخابات العامة لعام 2016، وفقًا لمشروع الانتخابات الأمريكية.

فيما أدلى أكثر من 9 ملايين شخص في فلوريدا بأصواتهم في الانتخابات، اليوم الثلاثاء، وصوّت نحو 9.6 مليون شخص في عام 2016، مما يعني أنه تم الوصول بالفعل إلى 95% من هذا المجموع.

توقعات ترامب:

وتوقع ترامب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “فوكس أند فريندز”، الذي يذاع عبر قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، أن يحصل على 306 أصوات على الأقل من أصل 538 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وأكد ترامب ثقته في فرص إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة، نافيًا صحة تقارير إعلامية ذكرت أنه ينوي الإعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل ظهور النتائج الرسمية.

دعوات بايدن:

فيما دعا بايدن، الشعب الأمريكي للمشاركة في الانتخابات الأمريكية، وقال في تغريدات نشرها، اليوم الثلاثاء، عبر تويتر: “اليوم صوتوا من أجل يوم جديد لأمريكا”.

وأضاف: “نستطيع التغلب على هذه الأزمة، نستطيع استعادة بلادنا، نستطيع الانتصار في المعركة على روح الدولة، هذا كله يبدأ اليوم، لنفعل ذلك”، فيما شدد على أهمية إعادة ما وصفها بكرامة البيت الأبيض.

تأمين عملية التصويت:

كما تراقب السلطات الفيدرالية التصويت وأي تهديدات للانتخابات في جميع أنحاء البلاد في مركز عمليات خارج واشنطن العاصمة مباشرة، ويديره مكون الأمن السيبراني في وزارة الأمن الداخلي.

وقال مسؤولون: إنه لم يتم اكتشاف مشاكل كبيرة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، لكنهم حثوا الجمهور على توخي الحذر والصبر.

وقال كريستوفر كريبس، مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية: إنه من المركز كان هناك بعض المؤشرات المبكرة على اضطراب النظام، لكنه لم يخض في التفاصيل.

وأضاف أنه “واثق من أن التصويت آمن، والفرز آمن، والنتائج ستكون آمنة”، وأوضح أن المسؤولين رأوا محاولات من قبل جهات أجنبية “للتدخل في انتخابات 2020″، لكنه يقول: إن المسؤولين “تعاملوا مع هذه التهديدات بسرعة”.



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