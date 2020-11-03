الانتخابات الأمريكية .. أطول طابور انتخابي يظهر في ولاية ميسوري

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

نشر حساب قناة إيه بي سي نيوز الأمريكية، مقطع فيديو على تويتر، يظهر أطول طابور انتخابي في ولاية ميسوري، في الانتخابات التي تُجرى الآن بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، والديمقراطي، جو بايدن.

أطول طابور انتخابي:

وحسبما قالت القناة: إنه من المتوقع أن تصل نسبة المشاركة في ولاية ميسوري الأمريكية إلى 75%، وهي الأكبر في تاريخ الانتخابات منذ عام 1992.

وتم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا في هذا الطابور، في واحدة من أصعب الانتخابات التي حدثت في تاريخ الولايات المتحدة.

وبدأت عملية التصويت فعليًّا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وسجل التصويت رقمًا تاريخيًّا بمشاركة 100 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرًا في الانتخابات الرئاسية في أعلى رقم بتاريخ الولايات المتحدة.



شارك الخبر







