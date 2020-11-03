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القبض على تشكيل عصابي في الرياض نفذ 25 عملية سرقة واقتحام منازل
ضبط بحوزتهم أدوات ومعدات استخدمت في جرائمهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص (مواطنان ووافدان من الجنسية اليمنية)، بعد أن ثبت تورطهم في ارتكاب عدد من جرائم السرقة.
وبحسب مقطع فيديو نشره سناب الداخلية، ارتكب التشكيل العصابي عددًا من الجرائم، منها اقتحام منازل وسرقة مركبات وأموال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولوية أقروا بارتكابهم 25 حادثة بذات النمط في أحياء منطقة الرياض.
وتم ضبط بحوزة التشكيل العصابي أدوات ومعدات استخدمت في جرائمهم، وتم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
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