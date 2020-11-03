فيديو.. أكوام هائلة من البرد وأجواء ولا بالخيال في دومة الجندل

2020-11-03

متابعات الخليج 365 - الجوف

وثق عبدالحكيم الخليوي أكوامًا هائلة من البرد وسيولًا على أجربة غرب دومة الجندل في منطقة الجوف، حيث تلونت الأرض بالبرد والسماء بالغيم والبرق.

ووصف الخليوي مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه بموقع تويتر، الأجواء اليوم الثلاثاء بأنها “ولا بالخيال”، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 2 تحت الصفر في بعض المناطق بحسب المقطع.

حالة الطقس اليوم:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل السواحل منها، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل ومرتفعات جازان، عسير، الباحة.

كما توقع مركز طقس العرب أن تواصل الأحوال الجوية غير المستقرة على بعض مناطق المملكة اليوم، حيث يتركز تأثيرها على تبوك والجوف والحدود الشمالية وشمال منطقة المدينة المنورة وأجزاء من حائل.

وتوقع المركز كذلك تكاثر السحب الركامية الرعدية في سماء تبوك والجوف والحدود الشمالية وشمال منطقة المدينة المنورة وأجزاء من حائل، وأن تتهيأ الفرصة تدريجيًّا لتساقط زخات رعدية من الأمطار، تكون ذات طابع عشوائي مُتفرق، قد تكون غزيرة أحيانًا ومُترافقة بزخات من البرد.

وقال المركز: إنه نظرًا للانقطاع المطري الطويل وجفاف التربة وتفككها، وما يُتوقع أن تتعرض له المناطق المذكرة من نشاط للسحب الرعدية التي قد تترافق بالرياح الهابطة، فيُتوقع نشوء العواصف الرملية في بعض المناطق بشكل محلي، تترافق بتدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية.



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