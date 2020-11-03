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شكرا لقرائتكم القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهازًا للرصد الآلي في القنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على 3 مواطنين أتلفوا جهازًا للرصد الآلي في القنفذة
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على 3 مواطنين إثر تورطهم في إتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في القنفذة.
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر) وذلك إثر تورطهم في إتلاف جهاز للرصد الآلي على أحد الطرق في محافظة القنفذة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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