شكرا لقرائتكم خبر شراكة استراتيجية لاستثمار الإمكانات البشرية والمادية في مجال التوحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة مركز التميز للتوحد ماجد الغانمي، عن بعد، اتفاقية تعاون لبناء شراكة استراتيجية من أجل استثمار الإمكانات البشرية والمادية والخبرات الإدارية والأكاديمية والبحثية بين الطرفين، لخدمة المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة في مجال التوحد.

وتمثلت أوجه التعاون المشتركة في تحديد الأولويات البحثية ووسائل ومجالات البحوث ذات الصلة باضطراب طيف التوحد، والتعاون في دراسة مقترحات البحوث العلمية المتعلقة بمجال اضطراب طيف التوحد ودعمها ماديا ولوجستيا، إضافة إلى تنفيذ ونشر البحوث العلمية المشتركة في مجال اضطراب طيف التوحد، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية وإقامة الدورات التدريبية والأنشطة المجتمعية بشأن القضايا التي تختص باضطراب طيف التوحد في أبريل، وهو شهر التوعية باضطراب طيف التوحد.

كما تضمنت الاتفاقية عقد الورش التدريبية المشتركة للأسر والمختصين في مجال اضطراب طيف التوحد بما يخدم الطرفين، والعمل المشترك في تأسيس مجلة علمية محكمة متخصصة في اضطراب طيف التوحد، والعمل المشترك على نشر التوعية عن اضطراب طيف التوحد للمجتمع، وإبراز حجم مشكلة التوحد وتصنيف حالاتها على مختلف المستويات التعليمية، والرفع من المستوى العلمي للبرامج التعليمية وتحقيق كفاءتها وملاءمتها لذوي اضطراب طيف التوحد.