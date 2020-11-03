شكرا لقرائتكم خبر 473 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء481 حالة، و19 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات في المملكة 348,510 حالات، من بينها 7901 حالة نشطة، منها 749 حالة حرجة، كما سجلت 481 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 335,153 حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 40% إناث، و60% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 87%، وكبار السن 4%، لافتة إلى إجراء 58,930 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت الصحة التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض كورونا، أو مراكز تأكد التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس اب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة المستجدات، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

348,510 إجمالي الحالات

335,153 المتعافون

7901 الحالات النشطة

5456 الوفيات