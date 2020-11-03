230 ألف مستفيد من خدمات مستشفيات صحة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت مستشفيات صحة مكة المكرمة خدماتها الطبية والعلاجية خلال العام الحالي 1442هـ/2020م، لنحو 230000 مستفيد. واستقبلت أقسام التنويم في مستشفيات صحة مكة المكرمة 10835 حالة، كما جرت معاينة 64814 شخصا في أقسام الطوارئ، وزار 135295 مريضا العيادات الخارجية. وتم إجراء 3183 عملية جراحية خلال نفس الفترة، منها 2351 عملية جراحية طارئة و832 عملية مجدولة. وتم إجراء 3183 عملية جراحية خلال نفس الفترة، منها 2351 عملية جراحية طارئة و832 عملية مجدولة. كما أجريت721 عملية مناظير، و281 قسطرة، و12807 عمليات غسيل دم.

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