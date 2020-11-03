منتدى الأبحاث الطبية يناقش مستجدات لقاح كورونا

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ويستضيف المنتدى الذي يعقد عن بعد بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، عددا من المتخصصين.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم فعاليات المنتدى الـ11 للأبحاث الطبية برعاية وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، الذي يناقش هذا العام آخر المستجدات المتعلقة بلقاح فيروس كورونا، بحضور ممثلي الشركات المطورة والمنتجة لهذا اللقاح.ويستضيف المنتدى الذي يعقد عن بعد بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، عددا من المتخصصين.

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