مقاعد دراسية لأبناء الشهداء بجامعة المؤسس

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ومثل الاتفاقية من جانب الجامعة رئيسها الدكتور عبدالرحمن اليوبي، فيما مثل جانب تعليم جدة مديره الدكتور سعد المسعودي.وتتضمن الاتفاقية الأولى مواصلة الدعم والرعاية لأبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين بتوفير مقاعد دراسية للقبول في برامج الجامعة التعليمية، لتحقيق الإسهام في تنمية أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين، وتمكينهم من مواصلة رحلة التعليم والبناء العلمي المعرفي، والعمل على إعداد وتنمية القائمين على رعايتهم ليكونوا على مستوى عال من المهارات المعرفة.
فيما تنص الاتفاقية الأخرى التي وقعتها الإدارة العامة للتعليم بجدة مع الجامعة على تقديم دورات ودبلومات وبرامج تدريبية في مجال الخدمات الاجتماعية وتعزيز الصحة المدرسية لمنسوبي التعليم، وصولا لهدف تعزيز صحة المجتمع، لا سيما شريحة طلاب وطالبات المدارس في المحافظة، بتوفير الخدمات والمعارف التي تسهم في مراقبة البيئة الصحية المدرسية، ونشر التوعية الصحية.
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