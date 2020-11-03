مقاعد دراسية لأبناء الشهداء بجامعة المؤسس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت إدارة تعليم محافظة جدة أمس الأول اتفاقيتي تعاون مشترك مع جامعة الملك عبدالعزيز، تحت رعاية وحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وعدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، بهدف توفير مقاعد دراسية لأبناء الشهداء والمتوفين من منسوبي التعليم، وكذلك تقديم باقة برامجية وتدريبية لمنسوبي التعليم في المجالات المجتمعية وتعزيز الصحة المدرسية.

ومثل الاتفاقية من جانب الجامعة رئيسها الدكتور عبدالرحمن اليوبي، فيما مثل جانب تعليم جدة مديره الدكتور سعد المسعودي.

وتتضمن الاتفاقية الأولى مواصلة الدعم والرعاية لأبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين بتوفير مقاعد دراسية للقبول في برامج الجامعة التعليمية، لتحقيق الإسهام في تنمية أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين، وتمكينهم من مواصلة رحلة التعليم والبناء العلمي المعرفي، والعمل على إعداد وتنمية القائمين على رعايتهم ليكونوا على مستوى عال من المهارات المعرفة.

فيما تنص الاتفاقية الأخرى التي وقعتها الإدارة العامة للتعليم بجدة مع الجامعة على تقديم دورات ودبلومات وبرامج تدريبية في مجال الخدمات الاجتماعية وتعزيز الصحة المدرسية لمنسوبي التعليم، وصولا لهدف تعزيز صحة المجتمع، لا سيما شريحة طلاب وطالبات المدارس في المحافظة، بتوفير الخدمات والمعارف التي تسهم في مراقبة البيئة الصحية المدرسية، ونشر التوعية الصحية.