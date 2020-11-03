كيف يساعد ولي الأمر ابنه على الدراسة عن بعد؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هناك طرق مبتكرة تساعد أولياء الأمور في دعم أبنائهم الطلاب على تحقيق النجاح الأكاديمي عبر التعلم الالكتروني والدراسة عن بعد في ظل الظروف الراهنة جراء جائحة فيروس كورونا

ويمكن من خلال اتباع هذه الطرق التشجيع على استذكار الدروس اليومية وتوفير الأجواء الملائمة للدراسة داخل المنزل.

01. ثقف نفسك على التكنولوجيا

سيواجه الطلاب مشاكل حتما، لذا تأكد من فهمك لكيفية عمل أجهزتهم ومنصات التعلم الخاصة بهم حتى تتمكن من المساعدة عند ظهورها.

02. شجع على الانضباط

كشخصية ذات سلطة، ساعد الأطفال على فهم قيمة وأهمية البقاء منضبطين والتركيز خلال اليوم الدراسي، وكيف سيؤتي ذلك ثماره على المدى الطويل.

03. ضع الحدود

إذا كان هناك أطفال آخرون في المنزل فضع حدودا لكل منهم حتى لا تتم مقاطعتهم. قد يكون من المفيد الجلوس مع كل منهم ووضع جداول فردية.

04. تعرف على المعلمين

فقط لأنك لا تستطيع مقابلتهم شخصيا لا يعني أنه لا يجب عليك التعرف على معلمي طفلك. جَدوِلْ اجتماعات منتظمة عبر الإنترنت للتحقق من التقدم ومعالجة أي مشكلات.

05. أنموذج الانضباط الذاتي

الطلاب عبر الإنترنت الذين يرون الكبار يسيئون إدارة وقتهم سيفعلون الشيء نفسه. أظهر لهم ما تتوقعه من خلال تصميمه بنفسك.

يمكن أن يساعد التعرف على العادات حول قضايا إدارة الوقت في وقت مبكر الطلاب على استكشاف بعض الأخطاء والبحث عن حلول لها في وقت مبكر.

06. استخدام التكنولوجيا المريحة

ربما لم يواجه معظم الطلاب مشاكل تقنية قبل التعلم عبر الإنترنت، وبما أن أدوات وخدمات الدعم موجودة يمكن مساعدة الطلاب الذين يطلبون المساعدة مبكرا.

07. التواصل مع الأسرة / رفقاء السكن

أخبرهم أنك لن تكون متاحا بين ساعات معينة واطلب منهم حجز الأسئلة والاحتياجات بمجرد الانتهاء.

08. أنشئ جدولا

حدد أوقاتا محددة للقراءة والدراسة والرد على مشاركات المنتدى والمهام الأخرى للبقاء على المسار الصحيح.

09. ضع هاتفك جانبا

عود أبناءك على ترك هواتفهم في غرفة مختلفة وفحصها فقط في أوقات محددة.

10. احصل على تقويم

استخدم تقويما جداريا يمكنك رؤيته بسهولة من مكتبك للوصول بسهولة إلى المعلومات حول المواعيد النهائية والمشاريع القادمة.

11. تناول وجبات الطعام بشكل منفصل

بدلا من إحضار الغداء إلى مكتبك، خذ قسطا من الراحة في غرفة مختلفة. هذا سوف يساعدك على إعادة الشحن.

12. تعيين عوامل تصفية الموقع

إذا كانوا يواجهون صعوبة في الابتعاد عن مواقع الويب الممتعة أثناء اليوم الدراسي، فعيِّن مرشحا مثل SelfControl الذي يحظرها خلال أوقات معينة.

13. تخصيص وقت مناسب للراحة

عودهم على الحرص على أخذ فترات راحة لممارسة الرياضة والأنشطة الإبداعية والتواصل مع الأصدقاء.

14. إعداد البيئة التعليمية الجيدة عن بعد

إن الحصول على تجربة تعليمية ناجحة عبر الإنترنت له علاقة كبيرة بتهيئة بيئة مواتية، اتبع هذه النصائح لتقليل الانحرافات وزيادة الإنتاجية.

أ ـ مساحة عمل مخصصة وهادئة حتى لو كانت مكتبا في غرفتك، فإن مساحة العمل المخصصة أكثر فعالية من الجلوس على الأريكة أو على السرير أثناء العمل.

ب ـ إعداد الكاميرا / الميكروفون لتجنب الإحباط من التواصل مع المعلمين وزملائك الطلاب قم بإعداد هذا مبكرا وتأكد من أنه يعمل بشكل فعال.

ج ـ تثبيت الإنترنت للأمان، وبرامج الحماية لتقليل فرص التعرض للاختراق أو الإصابة بفيروسات الكمبيوتر، اختر برامج حماية ممتازة.