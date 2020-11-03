أمير مكة يستعرض آلية الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية

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واستهل الفيصل الاجتماع قائلا «إلى الإنسان السعودي.. دعوتك للقدوة وأنت ذاك.. وطلبتك البدء.. فكنت هناك.. لله درك من سعودي.. ترفع رأس من دعاك.. فشكرا».وخلال الاجتماع وافق أمير مكة على عقد حلقة نقاش يشارك فيها مسؤولو تقنية المعلومات في الجهات الحكومية والمختصين من الشركاء والذين يمثلون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسر)، وشركة علم، لمناقشة خطوات التحول وآليات العمل ودراسة الإمكانات المتوفرة والتحديات ووضع حلول مبكرة لها.
وأوضح العرض أنه سيتم تنفيذ مشروع الربط من خلال تطوير منصة الكترونية للربط بين الجهات الحكومية بالمنطقة، وبناء شاشات تحكم ذكية للربط بين الجهات تسهم في دعم اتخاذ القرار، كذلك بناء منصة الاستعلام الموحد والتي تمكن من الاستعلام عن جميع المعاملات الواردة من وإلى القطاعات.
وفي شأن متصل، شهد أمير المنطقة توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة، وتعد الاتفاقية أولى مخرجات مشروع الربط الالكتروني بين الجهات وتهدف الاتفاقية التي وقعها من الجانبين نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، إلى التكامل والتحول الرقمي بين الطرفين في أعمال الحج والعمرة.
مشروع الربط الالكتروني:
تشرف عليه جامعة جدة
تحت مظلة الإمارة
100 جهة حكومية في جميع محافظات المنطقة تستفيد منه
أبرز أهدافه:
تحقيق تطلعات القيادة وأهداف رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمع رقمي
تقديم خدمات نوعية للمواطن
والمقيم والزائر
تحويل منطقة مكة المكرمة إلى ذكية
تجويد العمل واختصار الوقت وتوفير الجهد بما يسهل على المراجعين
تطوير بيئة العمل وجعلها أكثر أمانا
سرعة إنجاز المعاملات
رصد وتحليل البيانات لدعم اتخاذ
القرار من خلال سهولة تبادل المعلومات بين الجهات
الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك الرقمي بين الجهات الحكومية والخاصة
جعل جميع التعاملات ذكية بما يحدث تحولا جذريا في طريقة العمل
تسهيل خدمات المواطنين والمقيمين من خلال وضع أفضل الممارسات
للربط الرقمي الالكتروني
ضمان استدامة الخدمات المقدمة
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