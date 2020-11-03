أمير تبوك يوجه بتأمين أجهزة لوحية للطلاب على نفقته الخاصة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، بتأمين عدد من الأجهزة اللوحية على نفقته الخاصة للطلاب والطالبات الذين يواصلون تعلمهم خارج منصة مدرستي بالمنطقة في جميع مراحل التعليم العام، لاستخدامها في عملية التعلم عن بعد عبر منصة مدرستي. وجاء التوجيه بعد اطلاعه على تقرير إحصائي أعدته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، عن أعداد طلاب وطالبات المنطقة ممن يستخدمون الأجهزة التقنية المتاحة، وكذلك ممن يستخدمون المنصات الفضائية الأخرى والبدائل التي وفرتها وزارة التعليم ضمن الخطط الشمولية للوزارة، لتمكين جميع الطلاب والطالبات في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بعد. وثمن مدير التعليم بالمنطقة إبراهيم العمري لأمير تبوك هذه المبادرة التي تأتي امتدادا لدعمه المستمر للعمل التعليمي بالمنطقة. وثمن مدير التعليم بالمنطقة إبراهيم العمري لأمير تبوك هذه المبادرة التي تأتي امتدادا لدعمه المستمر للعمل التعليمي بالمنطقة.

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