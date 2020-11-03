مركز إداري بالحائر لتفعيل الخدمات الحكومية غير المركزية

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وأكد أمير الرياض أن المشروع يقدم الفائدة الكاملة للمواطن والمقيم والمسؤول وكذلك الموظف، راجيا من الله للجميع العون على تأدية الواجب بأكمل وجه.وبين أن المشروع ذراع مهم للتنمية والخدمات في المدينة، منوها بمتابعة أمين المنطقة.
ويقع المركز الإداري على مساحة 86,810 م2، ويضم مباني لكل من البلدية الفرعية، والمرور، وفرعا للمياه، والجوازات، والدفاع المدني، والمحكمة، والأحوال المدنية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الأمر بالمعروف، ومركزا صحيا وآخرا للإسعاف، ومسجدا، وفرعا بنكيا، إضافة إلى مبان مخصصة للاستثمار، وقاعة متعددة الأغراض، وموقعا للخدمات العامة.
ويأتي الهدف من إنشاء هذه المراكز إلى تقريب الخدمات المرتبطة باحتياجات المواطنين المتكررة، وسرعة التنسيق بين مختلف الأجهزة المشاركة في التنمية بما يسهل من إنجاز معاملات السكان والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى دور المراكز في تقليل زمن التنقل داخل المدينة، وإمكانية إنجاز العديد من التعاملات الحكومية التي تتطلب الحضور بيسر ومرونة. ويأتي المركز الإداري بالحائر، ثاني المراكز بعد مركز السلي شرقي العاصمة.
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