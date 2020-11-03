شكرا لقرائتكم خبر توزيع مليون عبوة ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من مليون عبوة من ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات للمعتمرين والمصلين والصائمين، حيث جرى توزيع العبوات على صحن المطاف والمسعى ومصلى الجنائز، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.

وبين أنه جرى دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية والتي تحمل بداخلها ماء زمزم والذي يتجاوز عددها 50 حقيبة، مشيرا إلى أن الرئاسة كثفت من عدد الموظفين ليصل إلى 128موظفا للإشراف على توجيه ومتابعة 600 عامل، كما جرت متابعة آليات توزيع العبوات داخل المسجد الحرام، ومتابعة الحقائب الأسطوانية على المداخل والساحات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

مرحلتان للتوزيع:

الأولى: 500 ألف عبوة زمزم

الثانية: 700 ألف عبوة زمزم