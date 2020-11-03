شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي الرئيس الفلبيني في ضحايا الإعصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين ألا تروا أي مكروه».كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس رودريغو دوترتي في ضحايا الإعصار الذي ضرب بلاده.
وقال ولي العهد «بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب بلدكم، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيا ألا تروا أي مكروه».
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