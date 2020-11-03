رؤساء أجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول الخليج يبحثون الموضوعات المشتركة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس خلال اجتماعهم السادس عن بعد برئاسة رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حارب العميمي،ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد التي رفعت من قبل وكلاء الأجهزة في اجتماعهم التحضيري الخامس واللجان المختصة، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة.

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