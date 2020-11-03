طرق بطول 100 كلم لتحرير الحركة شمال وجنوب جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للطرق والجسور تنفيذ وتطوير عدد من مشاريع الطرق التي تخدم أحياء شمال وجنوب المحافظة، بمجموع أطوال تتجاوز 100 كلم وتزويدها بـ2708 أعمدة إنارة، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين الطرق والارتقاء بمستوى خدمات الأحياء على الشوارع والمحاور الرئيسة في أنحاء المدينة.

وأفاد مدير عام الطرق والجسور بالأمانة المهندس صالح البخاري أن أعمال إنشاء الطرق تشمل 5 مشروعات يجري تنفيذها بتكلفة إجمالية تقدر بـ345 مليون ريال، منها مشروع سفلتة ورصف وإنارة الشوارع والطرق في أحياء جنوب جدة، ويتضمن توسعة شارع الأميرة البندري الفيصل بحي السنابل جنوب المحافظة بهدف تحرير الحركة المرورية على الطريق الذي يشهد ازدحاما مروريا وكثافة لحركة المركبات، كونه مدخلا رئيسا لحي السنابل والأحياء المجاورة كحي الأجاويد، وحي الهدى، وحي الأمير عبدالمجيد، وحي الأمير فواز.

وبين أن الأعمال الإنشائية لتلك الطرق تتضمن إنارة الطريق بـ200 عمود إنارة، كما تشمل تطوير مخططات القرينية 101/1400ب، الخمرة 134ج/س، الفضيلة 101/1409ب، بتنفيذ سفلتة للشوارع الرئيسة والداخلية بإجمالي أطوال يقدر بنحو 36 كلم، وتركيب 513 عمود إنارة.

وقال «إن أحياء أبحر الشمالية شمال المحافظة تشهد تنفيذ أربعة مشاريع سفلتة وإنارة تشمل تطوير طريق الملك سعود بطول 1.2 كلم وعرض 52 م متضمنا تركيب 80 عمود إنارة، حيث يعد شريانا حيويا ورئيسيا يسهم في ربط أحياء أبحر الشمالية ببعضها، وتسهيل حركة تنقل قاطني ومرتادي تلك المناطق، فيما تتواصل أعمال الأمانة لتطوير شارع عبدالله بن أوس الأنصاري بطول 5 كلم وعرض 52 م وإنارته بـ396 عمود إنارة، ويحد الطريق جنوبا طريق الملك سعود وشمالا طريق جامعة الأعمال والتكنولوجيا».

وأضاف البخاري «الأمانة شرعت في أعمال سفلتة 54 شارعا رئيسيا وداخليا في مخطط الفيروز بإجمالي أطوال تقدر بنحو 11.5 كلم، وتركيب 118 عمودا للإنارة، بجانب تطوير الشوارع الرئيسة في مخططي الفنار والبحيرات بطول 10.5 كلم، ويجري إنارتها بـ675 عمود إنارة».

وأشار إلى أن أعمال الطرق تشمل أيضا سفلتة 52 شارعا في حي الياقوت ممثلا بمخططي النسيم 204/ب، وهشام النموذجي 209/ب بمجموع أطوال 12.5 كلم، وخدمتها بـ 226 عمود إنارة، إضافة لتطوير شوارع حي الصواري ممثلا بمخططي المتنزه الغربي 309/ب، ومخطط الأماني 253/ب بمجموع أطوال 18.5 كلم، والمخدومة بـ500 عمود إنارة، وذلك ضمن مشروعات سفلتة ورصف وإنارة الشوارع والطرق في أحياء أبحر الشمالية.

المشروعات تتضمن توسعة وتطوير:

• شارع الأميرة البندري الفيصل بحي السنابل بطول 6 كلم وعرض 60 م.

• سفلتة الشوارع الرئيسة والداخلية بمخططات المنح بطول 36 كلم.

• طريق الملك سعود بطول 1.2 كلم وعرض 52 م.

• شارع عبدالله بن أوس الأنصاري بطول 5 كلم وعرض 52 م.

• طريق الملك سعود بطول 1.2 كلم وعرض 52 م.