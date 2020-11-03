شكرا لقرائتكم خبر إلزام شركة مقاولات طمست مجرى عين زبيدة بسحب معداتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزمت جهات حكومية ومدنية شركة مقاولات تسببت في هدم وإزالة أجزاء واسعة من مجرى عين زبيدة التاريخي، بإيقاف أعمالها وسحب معداتها من موقع العين بضاحية الشرائع في مكة المكرمة.

وأوضح الباحث والمهتم بالتاريخ المكي الدكتور سمير برقة لـ»مكة» أن اللجنة الوطنية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع (الآيكوموس السعودي) ممثلة في مشرفها بفرع المنطقة الغربية الدكتور عدنان عدس، وقف على موقع العين وما تضرر منها جراء أعمال الشركة من طمر وهدم وإزالة لبعض من معالمها، وأكد ضرورة الحفاظ على هذه المعالم الأثرية الراسخة في التاريخ.

وأضاف «إن المعالم المتضررة من عين زبيدة والتي أتت عليها معدات الشركة الثقيلة وأزالتها بشكل كامل أو بعضها، تمثلت في جرف مجرى السور القادم إلى برج توزيع الماء المتجه للخزان والقناطر، إضافة إلى إزالة بعض من أجزاء سد حنين الرابط ما بين سور مجرى وقنطرة الماء، كما جرى مسح مجرى نبع الماء المعروف (بمشرب العامري) القادم من تحت الأرض من جهة جبل طاد بعد أن نبع الماء منه بغزارة خلال الأشهر القليلة الماضية».

وكانت الصحيفة نشرت تقريرا الأسبوع الماضي بعنوان (شركة مقاولات تطمس مجرى عين زبيدة التاريخي)، تفاعلت على إثره جهات حكومية ومدنية، وسارعت بإيقاف أعمال الشركة بشكل كامل، وسحبت معداتها من موقع العين.