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ذكر مايك كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء أنه صوّت للمرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال "كوهين" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "خمنوا ما فعلته اليوم.. مشرق وباكر". وأضاف وسم "بايدن هاريس"، في إشارة لتصويته للمرشح الديمقراطي، وفقًا لـ"سي إن إن" العربية.
وكان "كوهين" قد أعرب سابقًا عن استعداده لـ"الكذب والغش والتنمر" لخدمة رئيسه آنذاك دونالد ترامب للفوز بالانتخابات، والوصول للبيت الأبيض، لكنه انقلب عليه لاحقًا.
03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442 08:59 PM
وصف مسلكه بـ"المشرق"المحامي السابق لـ "ترامب" يصوّت لصالح "بايدن"
ذكر مايك كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء أنه صوّت للمرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقال "كوهين" في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "خمنوا ما فعلته اليوم.. مشرق وباكر". وأضاف وسم "بايدن هاريس"، في إشارة لتصويته للمرشح الديمقراطي، وفقًا لـ"سي إن إن" العربية.
وكان "كوهين" قد أعرب سابقًا عن استعداده لـ"الكذب والغش والتنمر" لخدمة رئيسه آنذاك دونالد ترامب للفوز بالانتخابات، والوصول للبيت الأبيض، لكنه انقلب عليه لاحقًا.
، المحامي السابق لـ "ترامب" يصوّت لصالح "بايدن" ،
المصدر : الخليج 365
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