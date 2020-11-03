شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: هبوط السكر الحاد أخطر من ارتفاعه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور " خالد النمر "، أيهما أخطر هبوط السكر ام ارتفاعه.

وأكد النمر أن هبوط السكر وارتفاعه، كلاهما خطر، مشيرًا إلى أن لحظة هبوط السكر الحاد أخطر من بكثير من لحظة ارتفاعه.

وفي وقت سابق، أكد " خالد النمر " على أن الحبه السوداء تساعد على خفض الكولسترول الضار والدهون الثلاثيه.