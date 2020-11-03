شكرا لمتابعة خبر عن "سكني" يوضح إمكانية تخصيص جزءًا من العمارة للمحلات الاستثمارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت وزارة الإسكان، إمكانية السماح للمستفيد من برنامج سكني ببناء عمارة، وتخصيص واجهة الدور الأرضي للمحلات استثمارية،.
وقالت الوزارة إن من شروط الوزارة ان يكون صك الأرض سكنية، مؤكدة أن كل مايخص منتج الأرض يكون لدى فرع الوزارة.
وجاء ذلك ردًا على سؤال تضمن " ل يسمح للمستفيد من برنامج سكني بناء عمارة . واجهة الدور الأرضي محلات استثمارية، والباقي للسكن"
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