شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. معلم يقدم لطلابه جوائز عن طريق مندوبي التوصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

خصص المعلم عبداللطيف الغضيه جوائز صغيرة لتُشعل فتيل المنافسة بين طلابه بأسلوب تحفيزي ومبتكر، حيث أصبح المعلم قريبًا من قلوب تلاميذه وأعينهم.

وقال " الغضيه " خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" لم أكن أتوقع تجاوب الطلاب معي أثناء التعليم عن بعد "، لافتا:" إذا بدأ الطالب في المراحل الأولى أن يعرف الحروف والكلمات وينطقها بطلاقة فهذا يعد إنجازًا كبيرًا ".

وأوضح " الغضيه ":" وجدنا نتيجة في تحفيز الطلاب واستطاعنا توصيل الهدايا لمنازلهم مع تطبيق الاحترازات الوقائية ".

وتابع:" تواصلت مع مندوبي التوصيل لتوصيل الجوائز للطلاب على حسابي الخاص "، كما أن التعليم عن بعد لم يعد مشكلة، طالما أن المعلم الناجح يمتلك الأساليب التي تجعل الطالب مستمع أثناء تلقي دروسه، بل يبادر للبحث عن المعلومة.