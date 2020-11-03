شكرا لمتابعة خبر عن إحالة مخالفي الإجراءات الاحترازية للمساءلة الجزائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذرت النيابة العامة مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُقررة من الجهات المعنية في مواجهة جائحة كورونا

وأكدت النيابة العامة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تجنيباً للنفس عن مغبة الوقوع تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

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ونشرت النيابة العامة جدول تصنيف انتهاكات الإجراءات الاجترازية والتدابير المتخذة من الجهات المعنية، ومنها التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من 50 شخص ولايربطهم علاقة سكنية واحدة.

كما تضمن الجدول، التجمعات للأغراض اجتماعية كالعزاء والحفلات لأكثر من 50 شخص، وأي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، بالإضافة إلى أي تجمع للمتسوقين أو العاملية داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الاعداد المنصوص عليها.

بالإضافة إلى عدم التزام منشئات القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.