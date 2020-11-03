شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف مزاد «ضرية للأبل» بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قامت الجهات المختصة، بإصدار قرار بإغلاق مزاد محافظة ضرية للإبل؛ وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وقالت الجهات المعنية إنه تم إيقاف المزاد؛ حرصاً على سلامة وصحة الجميع والتزماً بإجراءات منع تفشي فيروس كورونا، وفقًا لـ"سبق".

وأشارت مصادرإلى أن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز أصدر أوامره بإيقاف مزاد ضرية السنوي للإبل لهذا العام، حرصاً منه على سلامة الجميع من مرض كورونا؛ حيث تم تداول مقاطع فيديوهات تصور تجمعات في المزاد وسط ضعف التزام البعض بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة نوهت مرارًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضمن ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي؛ حرصًا على عدم انتشار فيروس كورونا من جديد بشكل أكثر قوة.