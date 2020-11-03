شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني يكشف عن الجهة المختصة بالقبض على المخالفين بمواقع التواصل الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):قال المحامي والمستشار قانوني خالد الشهراني إن وسائل التواصل الاجتماعي يطبق عليها نظام الجرائم المعلوماتية وأيضا مخالفة لائحة الذوق العام.
وأشار الشهراني خلال لقائه عبر برنامج " تم ":" النظامان يطبقان على المخالفين "، مضيفا:" جميع المخالفات المتعلقة بالذوق العام يستعمل فيها الهاتف النقال والسوشيال ميديا وبالتالي نكون أمام جريمتين " الذوق العام، مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية ".
وأوضح الشهراني أن جهات الضبط توجه بالقبض على المخالف وإحالته النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، لافتا:" لائحة الذوق العام مناط القبض فيها للشرطة ومخالفة الآداب العامة مناط التكليف فيها للنيابة العامة ".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. قانوني يكشف عن الجهة المختصة بالقبض على المخالفين بمواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.