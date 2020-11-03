شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني يكشف عن الجهة المختصة بالقبض على المخالفين بمواقع التواصل الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

قال المحامي والمستشار قانوني خالد الشهراني إن وسائل التواصل الاجتماعي يطبق عليها نظام الجرائم المعلوماتية وأيضا مخالفة لائحة الذوق العام.

وأشار الشهراني خلال لقائه عبر برنامج " تم ":" النظامان يطبقان على المخالفين "، مضيفا:" جميع المخالفات المتعلقة بالذوق العام يستعمل فيها الهاتف النقال والسوشيال ميديا وبالتالي نكون أمام جريمتين " الذوق العام، مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية ".

وأوضح الشهراني أن جهات الضبط توجه بالقبض على المخالف وإحالته النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، لافتا:" لائحة الذوق العام مناط القبض فيها للشرطة ومخالفة الآداب العامة مناط التكليف فيها للنيابة العامة ".