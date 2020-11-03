شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة استقبال الملك سعود للمشير عبدالحكيم عامر والسادات في ‎قصر خزام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أظهر مقطع فيديو استقبال الملك سعود لوفدا مصريا برئاسة المشير عبدالحكيم عامر والرئيس محمد أنور السادات.

وبين الفيديو الذي نشره حساب الملك سعود عبر تويتر لحظة استقبال الملك سعود المشير عبدالحكيم عامر والرذيش السادات بقصر الخرمة بجدة وبجانبه أبنائه الأمراء:خالد، وبندر ،وثامروماجد،وخالد،ومحمد.

ثم استقبلهم ولي العهد الأمير فيصل الملك فيصل قبل إبتداء ‎المؤتمر الإسلامي في ‎مكة المكرمة ١٩٦٢ م.

وجاء ذلك وسط حفاوة وترحاب كبير من قبل القادة والمواطنين احتفالا بالزيارة.