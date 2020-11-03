شكرا لمتابعة خبر عن علي الموسي: «ترامب لن يعترف بالهزيمة أمام بايدن» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الكاتب الصحفي؛ علي الموسى، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يعترف بالهزيمة في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف "الموسى" في مداخلة هاتفية للإخبارية: " في حال فوز جو بايدن بالانتخابات الأمريكية لن يعترف ترمب بالهزيمة وسيلجأ إلى المحكمة العليا".

وتابع "الموسى": "ومن المتوقع خروج 30 مليون من حزب ترمب غدا للتصويت".