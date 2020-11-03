أمير الباحة يصدر 6 توجيهات بخصوص التعديات على الأراضي

بينها تفعيل الدور الرقابي..

وجه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ببدء تفعيل الدور الرقابي للأراضي والممتلكات الحكومية ومعالجة القضايا وسرعة إنهاء المعاملات ومنع الإحداثات وإزالتها نظامًا ومراجعة الإجراءات وتحديثها وتصحيحها ووضع الآليات المناسبة. جاء ذلك خلال اجتماع الأمير، بلجان التعديات بالمنطقة؛ حيث بين أنَّ الاجتماع يستهدف تطوير أداء لجان التعديات والمحافظة على الأراضي العامة، ومنع التعدي والإحداث عليها، مؤكدًا ضرورة التعاون الإيجابي بين الجهات المختصة وتنسيق الجهود وتأسيس العمل المشترك باعتبار أن المسؤولية تقع على الجميع، وبنظرة تكاملية وشاملة تهدف إلى معالجة السلبيات، وتعزيز الجوانب الإيجابية، التي تحقق المصلحة العامة التي يتطلع إليها الجميع، وتقديم الخدمات المميزة للمواطن والمقيم بكل يسر وسهولة. اقرأ أيضًا: أمير الجوف يتخذ إجراء عاجلًا بشأن مقدم أحد البلاغات

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