بالأرقام.. وزارة الصحة تعلن خريطة «إصابات كورونا» الجديدة في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 473 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وتصدرت المدينة المنورة عدد المصابين بتسجيل 73 حالة، وتلتها مكة المكرمة بتسجيل 45 حالة، والرياض بـ 40 حالة.

وسجلت جدة 37 حالة، وينبع 26، وحائل 18، وخميس مشيط 17، والهفوف 13،وسجلت المبرز وبريدة 11 حالة لكل منهما، وسجلت أبها وقرية العليا 10 حالات لكل منهما، وسجلت عنيزة والدمام وجازان 9 حالات لكل منهم، والقطيف 8 وخيبر 9 حالة.

كما سجلت المخواة ورياض الخبراء، والطائف، والعقيق، والعلا، والقريات والقحمة، وضرماء 4 حالات لكل منهم، وسجلت الحجرة، وبلجرشي، وسكاكا، والعيص، والمذنب، والقنفذة، وتربة، وبللسمر، والظهران، وحفر الباطن، وادي الدواسر، ورقائع الجمش 3 حالات لكل منها.

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وتم تسجيل حالتين في كل من مهد الذهب، ورجال ألمع، والجبيل، والدوادمي، والمجمعة، والزلفى، وتبوك، فيما اقتصر عدد الحالات على إصابة واحدة فقط بالفيروس في كل من بني حسن، وقلوة، وطبرجل، ووادي الفرع، والبدائع، وعقلة الصقور، والخرمة، ومحائل عسير، وسراة عبيدة، وتبالة، وترج، والخفجي، وبقيق، الغزالة، وسميراء، واضم، والسليل، وحوطة بني تميم.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 348510 حالات، وتم تسجيل 481 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 335153 حالة، فيما تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5456 حالة.

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