توضيح حول حقيقة وجود غرامة مالية عند انتهاء سريان مفعول جواز السفر

المواطن له حق الحصول عليه متى شاء..
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن انتهاء سريان مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كم مخالفة تأخير تجديد الجواز؟».
ورد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، عبر موقع «تويتر» موضحًا: «للمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء، وانتهاء سريان مفعول جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات مالية».
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