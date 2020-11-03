أبشر يستثني «المستندات» من شروط الاستفادة بأجهزة الخدمة الذاتية

جدَّدت منصة أبشر التأكيد على عدم إحضار مستندات، في حال استخدام أجهزة الخدمة الذاتية، مع الاكتفاء بإدخال البصمة.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه في حالة الرغبة في تأكيد البصمة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، لا يلزم إحضار أي مستندات عند استخدام الجهاز لمنصة أبشر، ويكتفى بإدخال رقم الهوية ورقم الجوال وبصمة السبابتين اليمنى واليسرى فقط. جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها من مواطن يريد، تأكيد البصمة في جهاز الخدمة الذاتية متسائلًا عن الأوراق المطلوبة لتأكيد البصمة في الجهاز.

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