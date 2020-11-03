توضيح من وزارة الصحة بشأن «سرية نتائج فحص كورونا»

أوضحت وزارة الصحة، أن نتائج الفحص في عيادات تطمن (المخصصة لاستقبال كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا)، تخص صاحب الشأن فقط ولا تحتاج إثباتًا ورقيًا لها.

وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع «تويتر»، أن نتيجة الفحص سواء لدى مراكز «تأكد» أو «تطمن» ستظهر لصاحب الشأن فقط، وفي حال كانت النتيجة سلبية (غير مصاب) يكتفى بما هو موضح سواء بتطبيق صحتي أو رسالة نصية ولا يوجد إثبات ورقي في هذه الحالة.

Advertisements

جاء ذلك ردًا من الوزارة، على تساؤل أحد المستفيدين جاء فيه، «أجريت فحص في عيادة تطمن؛ فهل تصل النتيجة للجامعة أم لا؟ وحال عدم وصولها الجامعة، فكيف أحصل على نسخة من النتيجة تتضمن معلوماتي؟، فيما جددت وزارة الصحة التأكيد على ضرورة التواصل معها عبر الرقم 937، أو من خلال الرسائل الخاصة للحصول على مزيد من المعلومات.

اقرأ أيضا:

هل أخذ لقاح الإنفلونزا يقي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. «الصحة» توضح